نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: إسقاط 51 طائرة مسيرة خلال سبع ساعات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 51 طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت عددا من المناطق الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في الفترة من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو تمكنت قوات الدفاع الجوي من التصدي لهجمات بالطائرات الأوكرانية المسيرة التي استهدفت عددا من المناطق الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 23 طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة أوريول، و11 طائرة مسيرة فوق منطقة تولا، وست طائرات بدون طيار فوق العاصمة موسكو، بالإضافة إلى طائرة درون واحدة فوق أراضي منطقة كالوغا.

يذكر أن وكالة الطيران الروسية ألغت القيود المؤقتة التي كانت قد فرضتها، معلقة حركة الطيران في عدد من مطارات العاصمة موسكو كإجراء أمني لضمان سلامة الطيران