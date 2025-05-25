نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوغندا تعلن تعليق التعاون العسكري مع ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "مونيتور" بأن السلطات الأوغندية أعلنت تعليق التعاون العسكري مع ألمانيا، متهمة السفير الألماني لدى أوغندا، ماتياس شاور، بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ودعم المعارضة.

وجاء في منشور الصحيفة الأوغندية: "أعلنت القوات المسلحة الأوغندية وقفا فوريا لكافة أشكال التعاون الدفاعي والعسكري مع ألمانيا، مشيرة إلى ما وصفته بالأنشطة التخريبية من قبل سفير برلين في كمبالا".

وأضافت الصحيفة، أن الاتهامات الموجهة للدبلوماسي الألماني لا تقتصر فقط على التدخل في الشؤون الداخلية، بل تشمل أيضا تقديم دعم للمعارضة داخل البلاد.

كما لفتت "مونيتور" إلى أن الدبلوماسي الألماني سبق وانتقد القائد العام لقوات الدفاع الأوغندية، موهوزي كاينروغابا، خلال لقاء جمعهما، بسبب ما اعتبره "سلوكا غير مقبول" على وسائل التواصل الاجتماعي قد يسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية.

وبحسب الصحيفة، يُعد هذا الخلاف أحد أبرز الأزمات الدبلوماسية بين أوغندا ودولة أوروبية خلال الفترة الأخيرة