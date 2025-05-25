العالم اليوم - ختام البريميرليغ.. صلاح الهداف ومان سيتي لدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 09:26 مساءً - تأهلت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب ختام المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي فوزا خارج الديار على فولهام بهدفين دون مقابل، بينما تجاوز تشيلسي عقبة نوتنغهام فورست بهدف نظيف، وفاز نيوكاسل على ضيفه إيفرتون بنفس النتيجة.

كما تفوق مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدفين دون رد، ليبقى في مراكز خارج المربع الذهبي، بينما ضمن أستون فيلا التأهل إلى الدوري الأوروبي، بعد موسم قوي قدمه بقيادة المدرب أوناي إيمري.

من جهته، سيشارك نوتنغهام فورست في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، رغم خسارته أمام تشيلسي، مستفيدا من نتائج بقية الفرق.

وبهذا، تكتمل قائمة الفرق الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية، حيث يخوض مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا في الدوري الأوروبي، بينما يظهر نوتنغهام فورست في دوري المؤتمر.

صلاح الهداف وليفربول ينهي الموسم بتعادل

من جهته، أنهى ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادل إيجابي 1-1 مع ضيفه كريستال بالاس، ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

وافتتح كريستال بالاس التسجيل مبكرا عبر السنغالي اسماعيلا سار في الدقيقة التاسعة، بينما زادت معاناة ليفربول بعد طرد لاعبه الهولندي ريان غرافينبيرخ عند الدقيقة 68، إثر تدخل عنيف.

ورغم النقص العددي، تمكن النجم المصري محمد صلاح من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الهدف، حسم صلاح رسميا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 29 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف عن مهاجم نيوكاسل، السويدي أليكسندر إيزاك، الذي حل ثانيا.

وبات صلاح متساويا مع الفرنسي المعتزل تيري هنري، مهاجم أرسنال السابق، كأكثر اللاعبين تتويجا بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، بواقع 4 مرات لكل منهما.

كما رفع صلاح رصيده إلى 47 مساهمة تهديفية في الموسم، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ألان شيرار وأندي كول.

بهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، بينما أنهى كريستال بالاس الموسم في المركز الثاني عشر برصيد 53 نقطة.