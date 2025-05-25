نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء المالطي: سنعترف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية منهيا بذلك جدلا وطنيا حول هذه القضية استمر 45 عاما.

وأوضح أبيلا أن الاعتراف لن يحدث إلا في الشهر المقبل وليس على الفور. وفي إشارة إلى الحرب في غزة، قال إن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم: "لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية سياسية، حيث أثار أبيلا قضايا محلية وعالمية مع التركيز بشكل كبير على الأزمة الإنسانية في غزة. كما تحدث عن تجاربه خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى بأطفال فلسطينيين تم نقلهم إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي.

وكانت وزارة الخارجية المالطية أعلنت في وقت سابق أن حكومة مالطا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "عندما يمكن أن يقدم هذا الاعتراف مساهمة إيجابية، وعندما تكون الظروف مناسبة.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن السلطات تراقب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد الأطر الزمنية المثلى للاعتراف