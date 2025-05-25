فرنسا تمنع مؤسس تليجرام من السفر لحضور مؤتمر حقوقي بالنرويج

باريس ـ ا.ف.ب: رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف للسفر إلى النروج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو المؤتمر. واعتقل دوروف البالغ 40 عاما في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف الثلاثاء كلمة في «منتدى أوسلو للحرية» السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن «مؤسسة حقوق الإنسان» التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصيا، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضيا. وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية «من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته». أضاف «تعد تقنيات مثل تليجرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية».

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