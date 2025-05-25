نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي في يوم إفريقيا: نجدد التزام مصر الراسخ بوحدة القارة وتعزيز مسار التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة إلى شعوب القارة الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا، الموافق 25 مايو من كل عام، مؤكدًا فيها التزام مصر العميق والمستمر تجاه قضايا القارة ومستقبلها.

وقال الرئيس السيسي:

"في يوم إفريقيا، الذي نحتفل فيه سنويًا بروح الوحدة والتضامن الإفريقي، نستحضر تطلعات شعوب قارتنا العزيزة إلى مستقبل مشرق وتنمية شاملة ومستدامة، وتؤكد مصر، بجذورها الضاربة في عمق التاريخ الإفريقي، التزامها الراسخ بدعم التعاون البنّاء وتعزيز جهود التنمية والسلام في مختلف أرجاء القارة، إننا نؤمن أن مستقبل إفريقيا يبنى بسواعد أبنائها، وبوحدتنا نستطيع أن نصنع غدًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.

كل عام وإفريقيا قوية، متحدة، وماضية بثقة نحو آفاق التقدم التي تستحقها."