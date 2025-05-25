الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 12 فلسطينيا بينهم فتى، من عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من جنين، وأربعة آخرين بينهم فتى من الخليل وبيت لحم، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
وفي مدينة القدس، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عناتا، واعتقلت أربعة فلسطينيين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
يشار إلى أن عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.
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