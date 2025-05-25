نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بإطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتحقيق الصحة العامة وتعزيز الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الوقاية من الأمراض وتعزيز الأمن الصحي في البلاد.

مصر نموذج يحتذى به في المنطقة

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته في الاحتفالية الخاصة بإطلاق الدلائل الإرشادية، أن هذه الخطوة ليست إنجازًا وطنيًا فحسب، بل نموذجًا يحتذى به لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت ريادتها في العديد من المجالات، ومن بينها الصحة العامة والطب البيطري.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، بجميع مستوياتها (القطري، والإقليمي، والعالمي)، شاركت بالتعاون مع المجلس الطبي المصري في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، بما يعزز من جودة الخدمات البيطرية المقدمة في مصر.

المبادئ التوجيهية: أداة أساسية لضمان الصحة العامة

وأكد الدكتور نعمة سعيد عبد أن المبادئ التوجيهية البيطرية ليست مجرد وثائق فنية، بل أدوات أساسية لضمان الاتساق والجودة والتنسيق في جهود الوقاية والإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، مشددًا على أن هذا التطوير يأتي كجزء من استراتيجية "الصحة الواحدة"، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

60% من الأمراض المعدية تنشأ من الحيوانات

أشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 60% من الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر مصدرها الحيوانات، مما يؤكد على أهمية نهج الصحة الواحدة، وضرورة الابتعاد عن السياسات المنعزلة في التعامل مع التحديات الصحية.

التزام مصر بتطبيق الصحة الواحدة

وأشاد الدكتور نعمة سعيد عبد بالتزام مصر بتطبيق نهج الصحة الواحدة في سياساتها وممارساتها، موضحًا أن هذا الالتزام ينعكس بوضوح في تحسين مراقبة الأمراض الحيوانية والعابرة للحدود، وتعزيز الاستخدام المسؤول للمضادات الميكروبية لمكافحة الفطريات المقاومة للأدوية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البيطرية لتكون في الخطوط الأمامية لمواجهة التهديدات الصحية الناشئة.

استمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية

واكد ممثل الصحة العالمية على التزام المنظمة بدعم جهود الحكومة المصرية في إطار تحقيق أهداف الصحة الواحدة، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال صحة الحيوان والوقاية من الأمراض.