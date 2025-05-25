العالم اليوم - تأخير الرحلات البريطانية.. تعرف على شركة الطيران الأسوأ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 02:26 مساءً - صٌنفت شركة "إير انديا" كأسوأ شركة طيران بالنسبة لحالات تأخر الرحلات الجوية الخاصة بالمملكة المتحدة.

وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) لبيانات هيئة الطيران المدني أن رحلات المغادرة التابعة للشركة تأخرت في الإقلاع عن موعدها من مطارات المملكة المتحدة بمتوسط 45 دقيقة و 48 ثانية خلال عام 2024. ووصف روري بولاند محرر مجلة " ويتش ترافل" أداءإير انديا بأنه " غير مقبول تماما". وقالت إير انديا إن التأخر " يرجع بصورة أساسية لعوامل خارجة عن سيطرتنا".

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