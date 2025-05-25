العالم اليوم - أستراليا.. فوضى ورعب بمركز تسوق في "شجار السواطير"

انتم الان تتابعون خبر أستراليا.. فوضى ورعب بمركز تسوق في "شجار السواطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 02:26 مساءً - شهد مركز تسوق في مدينة بريستون شمال ملبورن حالة من الفوضى والرعب بعد اندلاع شجار عنيف بين مجموعتين ضمتا نحو عشرة أشخاص، استخدمت فيه السواطير، ما دفع المتسوقين إلى الفرار أو الاحتماء داخل المحال.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل أستراليا" أن الشرطة أغلقت مركز "نورثلاند" التجاري في أعقاب الحادث الذي وقع ظهر الأحد، وأسفر عن إصابة شاب في العشرينات بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى "رويال ملبورن"، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

الشرطة الأسترالية ألقت القبض على شخصين، أحدهما فتى يبلغ من العمر 15 عاما، فيما أكدت أن الشجار كان مخططا بين طرفين يعرفان بعضهما البعض، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وداعية الشهود إلى تقديم أي معلومات أو تسجيلات.

وبحسب روايات شهود عيان، أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها بشكل مفاجئ، بينما لجأ زبائن إلى متاجر كبرى مثل Kmart وMyer للاختباء، وسط حالة من الذعر وانتشار أمني كثيف لعشرات سيارات الشرطة والإسعاف.

الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه حكومة ولاية فيكتوريا لتطبيق قانون جديد يحظر حمل السواطير اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، في إطار جهودها لتشديد قوانين حيازة الأسلحة البيضاء.