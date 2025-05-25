العالم اليوم - 6 بلدات في 4 أيام.. القوات الروسية تسيطر على بلدة رومانوفكا

انتم الان تتابعون خبر 6 بلدات في 4 أيام.. القوات الروسية تسيطر على بلدة رومانوفكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 02:26 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رومانوفكا في دونيتسك، ليرتفع عدد البلدات التي سيطرت عليها خلال 4 أيام إلى 6 بلدات في مقاطعات دونيتسك وخاركيف وسومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت القوات الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وأضافت: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات قوات مجموعة الجنوب، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة، اثنتان منها في دونيتسك وثالثة في مقاطعة سومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتي وستوبوتشكي وأوترادنويه في دونيتسك، وبلدة لوكنيا في مقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة الشمال من تحرير قرية لوكنيا في مقاطعة سومي. واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي ومقاطعة خاركوف".

وتابع البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة الشرق من تحرير قرية أوترادنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت تقارير عسكرية أفادت اليوم السبت بأن القوات الروسية حققت تقدماً بالقرب من 3 بلدات في مقاطعة دونيتسك، وهي بوبوفي يار، داتشنه، ورومانيفتسي، مشيرة إلى أن الجبهة شهدت، خلال الساعات الماضية، نحو 150 اشتباكاً عسكرياً.

ويوم الخميس، أعلنت الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفايا بولتافكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة بالأفراد والعتاد.

وأمس الجمعة، أعلنت الوزارة أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رادكوفكا في مقاطعة خاركيف.