نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية توجه نصائح وإرشادات للحجاج لتجنب الأمراض والمخاطر الصحية خلال موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمناسبة اقتراب موسم الحج، وذلك لتقديم إرشادات ونصائح هامة حول كيفية استعداد الحجاج لأداء المناسك بشكل آمن، والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المنقولة عبر الأغذية والمياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والازدحام الشديد المتوقع خلال موسم الحج.

الصحة العالمية تحذر من الإجهاد الحراري وتوصي بترطيب الجسم

قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن الحجاج يواجهون خلال رحلتهم الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أهمية معرفة المناسك وكيفية أدائها بشكل سليم لتجنب الإرهاق البدني.

وأضاف الخولي أنه من الضروري أن يحصل الحاج على قسط كافٍ من النوم والراحة، مع ممارسة الرياضة قبل السفر للحج لضمان أداء المناسك بمرونة وسلاسة.

كما أوصى بضرورة شرب 3 إلى 4 لترات من المياه يوميًا، سواء قبل أو أثناء أو بعد أداء المناسك، والالتزام بتعليمات الأطباء، محذرًا من أعراض الجفاف مثل جفاف الفم، الشعور بالتعب، وفقدان الوعي، مع أهمية استخدام محاليل معالجة الجفاف إذا لزم الأمر.

نصائح خاصة لمرضى الأمراض المزمنة

أكد الدكتور أمجد الخولي على أهمية مراجعة الأطباء قبل السفر للحج، خاصة للحجاج المصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والضغط، مع ضرورة التوجه إلى المراكز الصحية فور الشعور بأي توّعك أو تعب خلال أداء المناسك.

ضرورة تجنب أشعة الشمس المباشرة والاهتمام بالملابس المناسبة

شدد الخولي على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والجلوس في أماكن ظليلة، مع ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، خاصة بالنسبة للسيدات، حيث تمتص الملابس الداكنة الحرارة بشكل أكبر.

كما نصح بغسل الوجه بالماء البارد بشكل متكرر لتجنب ضربات الشمس، واللجوء الفوري إلى المراكز الطبية عند الشعور بأي أعراض إجهاد حراري.

نصائح حول سلامة الغذاء خلال الحج

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيفا إنعام الزين، المسؤولة التقنية لبرنامج سلامة الغذاء بمنظمة الصحة العالمية، أهمية الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية، بما في ذلك غسل اليدين وتنظيف الأواني المستخدمة في الطعام، وضبط درجة الحرارة المحيطة بالطعام، وتجنب تناول الأطعمة المعرضة للتلوث أو التي ظلت خارج الثلاجة لأكثر من ساعة واحدة.

وأكدت على ضرورة التخلص من الأطعمة التي تعرضت للحرارة المرتفعة لفترة طويلة لتجنب التسمم الغذائي.

التوعية بالوقاية من الأمراض المعدية والالتزام بالإرشادات الصحية

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين النصيري، المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، أن الزحام خلال موسم الحج يزيد من احتمالية انتشار الأمراض التنفسية والأمراض المعدية الأخرى، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة.

مشاركة واسعة من خبراء الصحة في المؤتمر

شارك في المؤتمر الصحفي كل من:

الدكتور أمجد الخولي رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية

الدكتورة إيفا إنعام الزين المسؤولة التقنية لبرنامج سلامة الغذاء

الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها

الدكتورة نسرين عبد اللطيف، مسؤولة العلاقات الاجتماعية

دعوات للتعاون المشترك لإنجاح موسم الحج

اختتمت منظمة الصحة العالمية المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن وصحي، مع التوعية المستمرة للحجاج بالالتزام بالإرشادات الصحية لتجنب الأمراض والإجهاد الحراري، وتحقيق أفضل تجربة روحانية ممكنة في هذا الموسم المبارك.