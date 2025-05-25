نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تدعو لتفعيل خطة إعادة إعمار غزة ووقف التوسع الاستيطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت باكستان إلى تفعيل خطة إعادة إعمار غزة المدعومة من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

دعوة باكستان لإجراءات حاسمة بشأن الوضع في غزة

وفي تصريحاتٍ أدلى بها عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة تحضيرية في نيويورك لمؤتمر دولي مقرر عقده في يونيو المقبل، أكد أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الإنساني المتدهور في غزة يتطلب "ردًا دوليًا حاسمًا".

وأشار أحمد إلى أن الوضع المتدهور يشمل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، وهو ما يزيد من تعقيد القضية الفلسطينية ويعوق أي مسار لتحقيق السلام.

مؤتمر دولي في يونيو برئاسة السعودية وفرنسا

وأضاف السفير الباكستاني أن المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو في مقر الأمم المتحدة، سيُترأس من قبل السعودية وفرنسا، واصفًا إياه بـ "فرصة حاسمة" لتحقيق نتائج ملموسة في القضية الفلسطينية.

دعوات لإنهاء الحصار وضمان إيصال المساعدات

ودعا أحمد إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع رفع الحصار المفروض عليها، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر وكالة الأونروا، وكذلك ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة العاملين في المنطقة.

حماية حقوق الفلسطينيين ورفض محاولات التهجير

وأكد السفير الباكستاني على ضرورة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو ضم الأراضي الفلسطينية، محذرًا من محاولات فرض آليات مساعدات عسكرية لا تخدم القضية الفلسطينية.

واقترح أيضًا إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مع تفعيل خطة إعادة إعمار غزة، بما في ذلك مشروعات حيوية مثل إنشاء ممر يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء الميناء، وتطوير مناطق صناعية، بهدف ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم مقومات الدولة.

دعم حل الدولتين وحقوق الفلسطينيين

وجدد أحمد تأكيد دعم باكستان لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضاف أن باكستان مستعدة لدعم المؤتمر والعمل من أجل "أفق سياسي موثوق" يحقق السلام الدائم ويُنهي الاحتلال الإسرائيلي.