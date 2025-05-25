نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢٥ مايو إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنسانى الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.