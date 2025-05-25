العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 11:31 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على اعتراض الصاروخ.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في القدس ومحيطها إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ، التي تقول إنها "باليستية فرط صوتية" باتجاه إسرائيل وذلك منذ بدء الحرب على غزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة.

وغالبا ما تعلن الجماعة عن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي في منطقة "يافا".

وتشدد الجماعة على أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مستمرة وسوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة إسقاط صاروخ آخر أطلق من اليمن، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي حينذاك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

بالمقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ردا على هجمات الحوثيين على أراضيها.