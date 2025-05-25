وزارة الخارجية والهجرة تحتفل بيوم افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الخارجية والهجرة مساء السبت ٢٤ مايو ٢٠٢٥ احتفالًا بيوم إفريقيا، حيث حضر الاحتفال د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، والمهندس/ كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، ووزراء الخارجية السابقون السيد/ عمرو موسى والسيد/ محمد كامل عمرو والسيد/ محمد العرابى والسيد/ سامح شكرى، والسيد/ محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والسفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار/ أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، والسيد/ حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب/ شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ألقى كلمة خلال الاحتفال تناول خلالها العلاقات المصرية - الإفريقية حيث أكد أن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، مشددًا على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وحرصها على دفع جهود التنمية والتكامل الاقليمى بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية. واستعرض وزير الخارجية الدور الذى تلعبه مصر عبر تولى فخامة رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة تنمية الاتحاد الإفريقى (أودا – نيباد)، وريادة سيادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات فى القارة الإفريقية، واستضافة مصر لمقر المركز المعني بتنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي فى هذا الشأن.

واستعرض وزير الخارجية البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم الامن والاستقرار في القارة. ونوه فى هذا الإطار إلى أهمية تكثيف الجهود لدعم الصومال من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، وتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من أداء مهامها، مستعرضًا كذلك موقف مصر الداعم للسودان وأهمية احترام وحدة وسلامة أراضيه وتمكينه من استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.

وفيما يتعلق بالدعم الإقتصادى والاستثماري المصرى لإفريقيا، أشاد الوزير عبد العاطى بالسمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، ولا سيما العاملة في قطاعات البناء والتشييد، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاستثمار الزراعي، مشددًا على ما تتمتع به من إمكانيات تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف دول القارة. كما أشاد بتوسع المبادرات القارية الهادفة لتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس إرادة سياسية حقيقية تستهدف النهوض بالقارة، وتحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر لتأييد كل العواصم الأفريقية للدكتور/ خالد العناني المرشح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيدًا لما يتمتع به من مؤهلات وخبرات واسعة تجعله الأحق بهذا المنصب. ومن جانبه، ألقى د. خالد العنانى كلمة أعرب فيها عن تقديره للإجماع الإفريقى الذى حظى به ترشيحه للمنصب وفقًا للقرارات والبيانات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه سيحرص أن يكون صوتًا لإفريقيا وأن يبذل قصارى جهده للنهوض بالأنشطة الثقافية والتعليمية والتراثية التي تعكس ثراء التنوع الثقافي الإفريقي.

وقد تحدث كل من السفير "على درويش" رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية، ود. "محمد لبرانج" سفير جمهورية الكاميرون لدى مصر عميد السفراء الأفارقة في القاهرة، حيث تناولا موضوع العام للاتحاد الإفريقى "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، وتم التأكيد على أهمية تحقيق العدالة التاريخية والاقتصادية والأخلاقية لشعوب القارة، وأن تحقيق العدالة للأفارقة لا يعد فقط واجبًا أخلاقيًا، بل حجر الأساس لنظام عالمى أكثر عدلًا وسلامًا. كما أشار السيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال كلمته إلى أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الأفريقية، مشددًا علي أن زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع مستوى النمو والتنمية الاقتصادية فى إفريقيا.