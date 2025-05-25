العالم اليوم - ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 08:26 صباحاً - ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفها بـ"الفظائع" التي ترتكب في قطاع غزة.

وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أكد الوزير الماليزي، أن ما يشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".

وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر.

وأثار القصف الاسرائيلي انتقادات دولية حادة ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 مارس.

وقال وزير الخارجية الماليزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان" إن "الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير".

أضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت".

وكان وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة قد أكدوا في فبراير "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية.

وقدمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة الفلسطينية.