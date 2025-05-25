العالم اليوم - فيديو.. سائق غاضب يفتح النار على 3 ضباط ثم "يواجه مصيره"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سائق غاضب يفتح النار على 3 ضباط ثم "يواجه مصيره" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 04:24 صباحاً - نشرت الشرطة الأميركية لقطات فيديو، الجمعة، تظهر إطلاق سائق غاضب النار على ضباط في فيرفاكس بولاية فرجينيا، في أبريل الماضي.

وفي بيان صحفي مرفق باللقطات، وصفت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس الحادث بأنه "محاولة قتل"، علما أنه انتهى بوفاة السائق.

وتعود الواقعة إلى 23 أبريل الماضي، عندما أوقف ضابط شرطة شخصا يدعى جمال والي (36 عاما) بتهمة تجاوز السرعة المقررة، وكان ملصق فحص السلامة الخاص به منتهي الصلاحية.

وعند إيقافه أبلغ والي الضابط أنه مسلح، وسأله عن سبب إيقافه.

وانقلب الوضع إلى فوضى عارمة، عندما بدأ والي، الذي بدا عليه الضيق، بالصراخ والشتائم، رافضا ذكر اسمه ومدعيا أنه لا يملك رخصة قيادة أو لوحة تسجيل للسيارة.

وبينما حاول الضابط تهدئة الموقف، اندفع والي في شكاوى ممزوجة بالشتائم حول كيفية معاملته، وقال إنه قدم إلى الولايات المتحدة بعد أن عمل مترجما للقوات الأميركية في أفغانستان.

وصرخ والي في وجه الضابط: "كان يجب أن أخدم مع طالبان".

وأخرج الرجل كاميرا وبدأ بتسجيل عملية إيقافه، بينما حصلت الشرطة لاحقا على هذه اللقطات وأدرجتها في فيديو كاميرا الجسم الذي نشرته الجمعة.

وصل ضابطان آخران من إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس لمساعدة زميلهما، أحدهما كان يقف إلى جانب السائق والآخر إلى جانب الراكب.

في النهاية، أمسك والي مسدسه وأطلق النار على الضابطين إلى جانب السائق.

ووفقا لرئيس شرطة المقاطعة كيفن ديفيس، اخترقت إحدى الرصاصات ذراعي الضابطين قبل أن تصيب سيارة متوقفة على الجانب الآخر من الشارع، مما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي.

كما أصيب والي برصاص أحد الضباط، ونقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته لاحقا.

وقال ديفيس في مؤتمر صحفي للإعلان عن نشر اللقطات: "من المؤسف دائما فقدان حياة. من المؤسف أن والي لم يعد بيننا".

وأشاد ديفيس بالضابط الذي كان على جانب الراكب، لإنقاذه زميليه الآخرين اللذين استجابا للحادث.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس في بيان صحفي، إن الضابط إيان لاشابيل الذي أطلق النار من مسدسه تم تجميد خدمته، بينما يستمر التحقيق في الحادث.