العالم اليوم - 9 قتلى من القاعدة بضربات منسوبة للولايات المتحدة جنوبي اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 02:22 صباحاً - قتل 9 أعضاء في تنظيم القاعدة في غارات نسبت للولايات المتحدة على مناطق في جنوب اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني يمني وكالة "فرانس برس"، السبت.

وقال المصدر في محافظة أبين، إن الضربات أسفرت عن مقتل قيادي محلي في القاعدة من بين الأعضاء التسعة.

وأضاف المسؤول الأمني الذي قال في وقت سابق إن الهجوم وقع مساء الجمعة شمالي مديرية خبر المراقشة، أن الضربات استهدفت عدة مواقع في المنطقة الجبلية التي تعرف بنشاط تنظيم القاعدة فيها.

ووفر الصراع في اليمن موطئ قدم لجماعات متطرفة من بينها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم الأساسي، لكن وتيرة هجماته تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة.

وتأسس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2009، وبرز خلال الفوضى التي خلفها الصراع في البلاد.

وفي مارس 2024، أكد التنظيم وفاة زعيمه خالد باطرفي، وأعلن سعد بن عاطف العولقي خلفا له.