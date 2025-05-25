العالم اليوم - مصر.. وزارة الداخلية تكشف طبيعة "واقعة المنيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 مايو 2025 01:24 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، طبيعة الانفجار الذي شهدته محافظة المنيا جنوب القاهرة.

وقال بيان للوزارة إنه "مساء السبت أبلغ شهود عيان أنه أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل في المنيا، أحدهما يحمل كيسا بداخله أنبوبة غاز صغيرة".

وأوضح أن "الأنبوبة انفجرت مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم".

وتابع البيان: "أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة، من دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى".

وقالت الوزارة إن المصابين نقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.