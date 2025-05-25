نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا توقف 4 أشخاص بتحقيق حول تهريب مهاجرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت نيابة باريس، السبت، أنه تم توقيف 4 أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصًا عبر فرنسا.

وأكدت معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان"، أوضحت النيابة أنها "فتحت في مارس تحقيقًا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أمريكا اللاتينية".

ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى 5 أشخاص في الآونة الأخيرة.

وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.

وأشارت إلى توقيف 4 من المتهمين الـ5 احتياطيًا.

وأورد المصدر نفسه أن "التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورًا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورًا آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قدرت كلفته بـ6 آلاف يورو"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023".

والمتهمون الـ5 في القضية ولدوا جميعًا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عامًا.

ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية.

وأوقف المشتبه بهم في 12 مايو خلال عملية شارك فيها شرطيون أمريكيون.