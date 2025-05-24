الكوليرا تفتك بالسودان.. ماذا يحدث؟شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم السبت، تسجيل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد، في تفشي المرض في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر موقع "سودان تريبيون"، نقلاً عن منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مدن العاصمة السودانية، شهدت تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل نحو 2500 حالة إصابة بالمرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينها 500 حالة في يوم واحد.

ونقل الموقع عن المنظمة التي تدعم جهود مكافحة الكوليرا، تحذيرها من تفشي المرض بولاية الخرطوم، موضحا أن مناطق واسعة بولاية الخرطوم تعاني من انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الوبائية بما في ذلك الكوليرا.

وأشارت إلى أن الأهالي يضطرون إلى استخدام مياه من مصادر غير آمنة، مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من النيل مباشرة.

وأكدت المنظمة أن وباء الكوليرا ينتشر بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم، فيما تعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية لتعزيز جهودها والاستجابة لتفشي المرض.

ولفتت إلى وجود 13 وحدة لعلاج الوباء تعمل في ولاية الخرطوم، تدعم المنظمة 7 منها لضمان عملها بكامل طاقتها وإمكانية توسيع قدراتها تبعاً للاحتياجات.