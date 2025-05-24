العالم اليوم - حلم البريميرليغ.. ويمبلي يستضيف "أغلى مباراة في العالم"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 03:28 مساءً - يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم، مساء السبت، وهي نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وسيواجه نادي شيفيلد يونايتد غريمه ساندرلاند، مساء السبت، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم شيفيلد يونايتد مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين على بريستول سيتي، ليضرب موعدا مع ساندرلاند، الذي أقصى كوفنتري بنتيجة 3-2.

لماذا هي المباراة الأغلى في العالم؟

يمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام السبت المقبل في ميونيخ، بين إنتر ميلانو الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وسبق لفريقي ليدز يونايتد وبيرنلي التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الاولى على التوالي.