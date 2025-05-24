نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تُهدد بانهيار النظام الصحي في غزة وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الهجمات المتواصلة تهدد بانهيار نظام صحي منهك بالأساس، وسط تصاعد الأعمال العدائية وإصدار أوامر الإخلاء الجديدة في شمال وجنوب غزة خلال اليومين الماضيين، ما يُهدد بإخراج المزيد من المرافق الصحية عن الخدمة.

وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن أربعة مستشفيات رئيسية في القطاع، وهي: مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ومستشفى غزة الأوروبي، اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي، بسبب قربها من مناطق الهجمات أو وقوعها في نطاق أوامر الإخلاء، إضافة إلى تعرضها المباشر للهجمات الإسرائيلية.

697 هجومًا على القطاع الصحي منذ أكتوبر 2023

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت 28 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة خلال الآونة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الهجمات على القطاع الصحي منذ أكتوبر 2023 إلى 697 هجومًا، مما يعكس حجم الخطر الذي يواجهه النظام الصحي في القطاع.

وذكرت المنظمة أن من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، لم يتبق سوى 19 مستشفى يعمل حاليًا، من بينها مستشفى واحد فقط يقدم الرعاية الأساسية للمرضى، بينما تعاني تلك المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية، إضافة إلى نقص الكوادر الطبية، وانعدام الأمن بشكل مستمر، وارتفاع سريع وخطير في أعداد المصابين والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

دعوات دولية لحماية القطاع الصحي والسماح بدخول المساعدات

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توفير حماية فعالة لمرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مؤكدة على رفض عسكرة المستشفيات أو استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، مطالبة بالسماح الفوري والواسع بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة، لضمان وصولها إلى السكان المدنيين أينما كانوا.

وحذرت المنظمة من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، مع استمرار استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في القطاع، وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمدنيين الذين يعانون من ويلات العدوان المستمر.