نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 53،901 شهيد وأكثر من 122 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53،901 شهيد، و122،593 مصابًا، وفقًا لمصادر طبية فلسطينية، أكدت استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.

وأفادت المصادر الطبية، اليوم السبت، أن عدد الشهداء والمصابين منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال لعدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ 3،747 شهيدًا، و10،552 مصابًا، في ظل تصاعد وتيرة القصف والاستهدافات التي تشهدها المناطق السكنية.

مجازر متواصلة وصعوبات في الوصول إلى الضحايا

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصلت جثامين 79 شهيدًا، بينهم 5 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى 211 مصابًا، فيما لا تزال عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض مستمرة، وسط صعوبات كبيرة تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة.

وأكدت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث تواجه الطواقم صعوبات شديدة في الوصول إلى المستشفيات والمناطق المنكوبة، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي وتعمد استهداف الفرق الطبية والدفاع المدني.

أزمة إنسانية خانقة واستغاثات لإنقاذ المدنيين

تواجه مستشفيات قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تكدس أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في ظل انهيار البنية التحتية الصحية في القطاع.

وتواصل الجهات الصحية والدفاع المدني إطلاق نداءات استغاثة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من أجل التدخل العاجل لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين، مؤكدين أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة.

يُشار إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل أعداد الضحايا في مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، نظرًا لصعوبة الوصول إليها وانقطاع التواصل مع الطواقم الطبية هناك، مما يشير إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال القصف والمجازر في القطاع.