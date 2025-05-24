نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض انعكاسات خفض التصعيد في البحر الأحمر على الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في مقال رأي في كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في مجال النقل البحري، انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الامداد والمساهمة فى تعافى الإقتصاد الدولى، كما يشير إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التى اثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب فى تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة.

ويؤكد المقال التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم فى تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والاسرائيليين.