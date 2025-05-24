نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت بعثة اتحاد الصناعات المصرية التجارية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، أنشطتها بلقاء رسمي مع رئيس وزراء كوت ديفوار السيد روبرت جومبي، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات متعددة.

ترحيب وتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي

رحب رئيس وزراء كوت ديفوار بالوفد المصري، مؤكدًا على عمق العلاقات السياسية بين مصر وكوت ديفوار.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن الحكومة الإيفوارية تسعى جاهدة لدعم المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة مناسبة لتعزيز التعاون في عدة مجالات اقتصادية مهمة.

مجالات التعاون المطروحة من الجانب المصري

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن سعادته بلقاء رئيس وزراء كوت ديفوار، مؤكدًا استعداد مصر التام لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية.

وأوضح أن هذه المجالات تشمل الطب، والهندسة، والإنشاءات، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاستثمار الزراعي والصناعات الطبية، ومشاريع البنية التحتية.

كما أشار إلى أهمية خط السكة الحديد الذي يربط بين أبيدجان والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء نفق يربط ميناء أبيدجان بالتوسعات الجديدة في الميناء.

وأشاد الجبلي بالتجارب الناجحة التي تمتلكها مصر في هذه القطاعات، مؤكدًا أن هذه الخبرات يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية في كوت ديفوار.

تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية

كما شدد الجبلي على ضرورة تسريع خطوات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموجهة GTI، والتي تلعب دورًا حيويًا في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإيفوارية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة نتائج الزيارة

وفي خطوة عملية، أعلن رئيس وزراء كوت ديفوار عن تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة نتائج زيارة البعثة المصرية، بالتنسيق مع السفير المصري شريف سيف.

ستكون اللجنة مسؤولة عن مناقشة مجموعة من المحاور المهمة لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

التأكيد على أهمية الاستمرارية والمتابعة

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستمرارية والمتابعة المباشرة للنتائج التي تم تحقيقها خلال الزيارة.

كما تم التأكيد على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر وكوت ديفوار.

مشاركة واسعة من أعضاء الاتحاد والهيئات الاقتصادية

شاركت في البعثة المصرية العديد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، مثل أحمد سر وسوسن رشاد من غرفة الصناعات الكيماوية، وأحمد خضر من غرفة الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد الغيطي وخالد سعيد من غرفة صناعة الأدوية، ووائل يوسف وشريف حجازي من غرفة الصناعات الهندسية، وعدد من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية والبنية التحتية.

كما شاركت العديد من الهيئات الاقتصادية مثل هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري، في إطار دعم التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.