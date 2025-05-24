العالم اليوم - "الأونروا" لسكاي نيوز عربية: مئات الآلاف في غزة يتضورون جوعا

انتم الان تتابعون خبر "الأونروا" لسكاي نيوز عربية: مئات الآلاف في غزة يتضورون جوعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 01:29 مساءً - كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن مئات الآلاف في قطاع غزة "يتضورون جوعا".

وقال أبو حسنة في حديثه لسكاي نيوز عربية، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد".

وشدد المتحدث باسم "الأونروا" في غزة لسكاي نيوز عربية: "سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف".

وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وختم حديثه: "نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح".

وكان المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني قال، في منشور عبر منصة "إكس" أمس الجمعة، إن ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة "إبرة في كومة قش".

وأشار لازاريني، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل الحرب "من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا".

وشدد على أن "تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل يمثل السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة".

وأوضح أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع هو "500-600 شاحنة يوميا تدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".