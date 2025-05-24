العالم اليوم - زيلينسكي يدعو لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد هجوم هائل

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يدعو لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد هجوم هائل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 12:28 مساءً - رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن وحدها عقوبات دولية إضافية من شأنها اجبار موسكو على القبول بوقف إطلاق النار، بعد إصابة 15 شخصا في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ خلال الليل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام اليوم السبت، إن الهجوم الهائل الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أوكرانيا ليلا يعد دليلا جديدا على أن موسكو تعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وكتب زيلينسكي يقول "كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها".

وأضاف "مع كل هجوم من هذا القبيل، يقتنع العالم بأن موسكو هي سبب إطالة أمد الحرب. لن تضطر موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار إلا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي".

وكانت الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية كييف قالت، في منشور على تطبيق تلغرام اليوم السبت، إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في واحدة من أكبر هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية حتى الآن على المدينة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 14 صاروخا باليستيا على البلاد خلال الليل، إضافة إلى 250 طائرة مسيرة بعيدة المدى.