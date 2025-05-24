العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 11:34 صباحاً - أفادت تقارير عسكرية بأن القوات الروسية حققت تقدماً بالقرب من ثلاث بلدات في مقاطعة دونيتسك، وهي بوبوفي يار، داتشنه، ورومانيفتسي، مشيرة إلى أن الجبهة شهدت، خلال الساعات الماضية، نحو 150 اشتباكاً عسكرياً.

ووفق هيئة الأركان الأوكرانية، فإن المحور الأكثر تعرضاً للهجوم كان باتجاه بوكروفسك، حيث شنت القوات الروسية 45 محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية قرب بلدات: شيفتشينكو بيرشيه، ميروليوبفكا، يليزافيتفكا، مالينيفكا، ليسيفكا، يوداتشني، نوفوميخايليفكا، تروييتسكيه، كوتلياريفكا، وأندرييفكا.

كما كثّفت القوات الروسية هجماتها على محوري توريتسك ونوفوبافليفكا، حيث صدّت القوات الأوكرانية 18 هجوماً في الأول، و39 هجوماً في منطقة كورديومي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفايا بولتافكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة بالأفراد والعتاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات المركز، تم تحرير بلدة نوفايا بولتافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رادكوفكا في مقاطعة خاركيف.

وقالت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 17 إلى 23 مايو من هذا العام، نفذت القوات الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية،

ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".