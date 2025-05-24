العالم اليوم - قنبلة على طاولة التفاوض.. ماذا لو امتلكت إيران سلاحا نوويا؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 11:34 صباحاً - في أروقة المفاوضات النووية التي عقدت جولتها الخامسة مؤخرا في روما، يتجسد مشهد سياسي بالغ التعقيد: مفاوضون إيرانيون وأميركيون يتحركون بحذر، ووفد إسرائيلي يراقب من الظلال، فيما الزمن يعمل لصالح طهران التي تحترف لعبة شراء الوقت.

ومع تعثر جديد في المحادثات، تعود إلى الواجهة التساؤلات القديمة-الجديدة: ماذا لو امتلكت إيران القنبلة النووية؟ وهل نحن أمام مفترق طرق يحسم فيه مستقبل الشرق الأوسط، بل وربما النظام العالمي بأسره؟.

إيران والمفاوضات.. التفاوض لا الانفجار

رغم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف الجولة الأخيرة بـ"المعقدة"، فإن الصورة العامة تكرس معادلة "مكانك راوح".

يقرأ الباحث السياسي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، أن هذه الجولة وغيرها من الجولات السابقة "تكتيكا محسوبا" من قبل طهران، وليس تعثرا حقيقيا.

"المفاوضات هي الأداة الأساسية في أيدي النظام الإيراني لتفادي الضربة"، يقول حسين عبد الحسين، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على دوت الخليج، مضيفا أن إعلان إيران فشل المفاوضات سيكون بمثابة "دعوة مفتوحة لترامب لتوجيه ضربة عسكرية".

يرى عبد الحسين أن كثرة الجولات، وإن بدت عبثية، تمنح ترامب "الرصيد السياسي" اللازم ليقنع الرأي العام الأميركي بأنه استنفد كافة الوسائل السلمية قبل اللجوء للقوة. وفي لعبة العلاقات العامة السياسية، هذا عنصر حاسم.

إسرائيل تراقب ولكنها لا تتدخل؟

في الوقت الذي كانت فيه الوفود الإيرانية والأميركية تتفاوض، كانت إسرائيل قد أرسلت رئيس الموساد ووزير الشؤون الاستراتيجية للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. غير أن عبد الحسين يرفض فكرة "الضغط الإسرائيلي" المباشر، قائلا إن "ما تحتاجه إسرائيل فعليا هو أن تساعد ترامب على حشد الدعم السياسي، وليس التأثير التقني على المفاوضات".

السيناريو الإسرائيلي الوحيد لتوجيه ضربة، بحسبه، سيكون عندما تلاحظ تل أبيب حركة إيرانية جدية نحو تخصيب اليورانيوم، حينها فقط تتحرك بصرف النظر عن موقف واشنطن.

ويشدد عبد الحسين على أن قوة ترامب السياسية تتآكل بمرور الوقت، وأن إيران تدرك هذا جيدا وتراهن على هذه المعادلة الأميركية الفريدة: "الرئيس يبدأ أقوى لحظاته مع بداية ولايته ويضعف تدريجيا". لهذا فإن لعبة كسب الوقت ليست اعتباطية، بل جزء من "استراتيجية بقاء" دقيقة.

ومع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية، يصبح من الصعب على ترامب شن عملية عسكرية كبيرة. لذا، تراهن طهران على الوصول إلى نهاية هذا العام دون تقديم تنازلات كبيرة. وإن اضطرت، فربما تعرض "تجميدا مؤقتا" للتخصيب أو قبول مفاوضات مباشرة — كلها أوراق للتلاعب بشخصية ترامب الباحث عن انتصارات سريعة.

إيران.. بين الغموض الاستراتيجي وشبح القنبلة

من وجهة نظر عبد الحسين، فإن طهران "لا تبحث عن أسرع طريق للقنبلة، بل عن أأمن طريق يحمي النظام نفسه".

والخطر هنا لا يكمن في القنبلة بذاتها فقط، بل في ما يليها: هل تصبح إيران محصنة ضد أي عمل عسكري؟ هل نرى سلوكا إيرانيا أكثر اندفاعا في الخليج؟

ما بعد القنبلة.. الشرق الأوسط الجديد؟

يحذر عبد الحسين من أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيجعل من ردعها أمرا شبه مستحيل. هذا يرفع التهديد الإيراني من كونه إقليميا إلى كونه تهديدا لأمن النظام الدولي. وهو ما يفسر – جزئيا – الهوس الإسرائيلي بهذا الملف، إذ إن قنبلة واحدة، وفق العقيدة الأمنية لتل أبيب، تعني نهاية الوجود.

حين ينقلب التفاوض إلى سلاح

في لحظة مفصلية كهذه، يصبح سؤال "ماذا لو حصلت إيران على قنبلة نووية؟" أكثر من مجرد فرضية.

إنه إنذار جيوسياسي عالي التوتر، يحمل في طياته احتمالات إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وتغيير معادلات الردع والحرب والسلام.

لكن المشهد ليس مقفلا بعد، فنافذة الردع ما زالت مفتوحة أمام واشنطن، بيد أن عداد الزمن يعمل لصالح طهران.

واللعبة، كما وصفها حسين عبد الحسين، هي لعبة "كسب الوقت" بحنكة ودهاء، ضمن رهانات كبرى على ضعف الأنظمة الديمقراطية أمام ديمومة أنظمة الحكم الثيوقراطية.