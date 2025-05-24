العالم اليوم - رونالدو يستجيب لجماهير بلد الوليد بعد "الموسم الكارثي"

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يستجيب لجماهير بلد الوليد بعد "الموسم الكارثي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 06:24 صباحاً - أعلن بلد الوليد الإسباني في بيان رسمي، الجمعة، أن اللاعب البرازيلي السابق رونالدو سيبيع حصته في النادي.

وذكر بلد الوليد، الذي سيلعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، أنه تلقى إخطارا من رونالدو بإتمام صفقة بيع إلى "مجموعة استثمارية من أميركا الشمالية، بدعم من صندوق أوروبي".

وذكر النادي أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

واستحوذ رونالدو على 51 بالمئة من أسهم نادي بلد الوليد عام 2018.

وكانت جماهير الفريق صعدت احتجاجاتها ضد رونالدو في الأسابيع الأخيرة مطالبة إياه بـ"الرحيل"، بعدما خسر الفريق 29 من أصل 37 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وطالبت الجماهير النجم الملقب بـ"الظاهرة" ببيع الجزء الذي يمتلكه من النادي، بسبب أداء الفريق الكارثي في الدوري الإسباني.

وقضى الفريق أغلب فترات الموسم الماضي في قاع الترتيب، وكان أول فريق يهبط من الدوري.