70 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

70 شهيداً في غزة منذ فجر اليوماستشهد 70 فلسطينياً، منذ فجر الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى 3 فلطسينيين آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة شريتح في شارع المغربي بحي الصبرة بمدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، جراء استهداف مجموعة من المواطنين بالمخيم الواقع وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الفتاة يقين حماد، فيما أعلن عن استشهاد الصحفي بلال الحاطوم إثر قصف منطقة الصفطاوي.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، بأن 70 فلسطينياً استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكانت آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 53 ألفاً و822 شهيداً و122 ألفاً و382 مصاباً.