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روسيا تعلن إسقاط 112 مُسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا عن إسقاط 112 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 24 طائرة فوق منطقة موسكو. روسيا تعلن إسقاط 112 مُسيرة أوكرانيةأعلنت روسيا عن إسقاط 112 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 24 طائرة فوق منطقة موسكو. وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على روسيا في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطارات روسية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أنها أطلقت صاروخًا من طراز إسكندر-إم على جزء من مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

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