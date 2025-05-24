العالم اليوم - سوريا.. استقالة محافظ السويداء بعد "احتجازه كرهينة في مكتبه"

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. استقالة محافظ السويداء بعد "احتجازه كرهينة في مكتبه" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 12:25 صباحاً - قدم محافظ السويداء مصطفى البكور استقالته من منصبه، الجمعة، حسبما قالت مصادر في العاصمة دمشق.

وتأتي استقالة البكور بعد الاعتداء الذي حصل عليه من قبل مسلحين داخل مكتبه في مبنى المحافظة، الاربعاء.

والأربعاء قالت وزارة الإعلام السورية إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء رهينة لفترة وجيزة في مبنى المحافظة، وطالبت بالإفراج عن سجين.

وذكرت الوزارة أن مسلحين اقتحموا المبنى الحكومي تحت تهديد السلاح، وأغلقوا أبوابه واحتجزوا البكور مع موظفين ورجال أمن.

وفي وقت لاحق أطلق سراح السجين، الذي سبقت إدانته بسرقة عدد من المركبات، وذلك "حفاظا على سلامة الرهائن".

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء، أن "تعزيزات للفصائل المحلية انتشرت أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيدا لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية"، وفق إعلان الفصائل المحلية.

وأضافت المصادر: "يأتي انتشار الفصائل يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة يوم الخميس بدعم دور الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، تطبيقا للاتفاق الأخير في أول مايو، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون".