العالم اليوم - نابولي يقتنص لقب الدوري الإيطالي في الأنفاس الأخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 12:25 صباحاً - اقتنص نابولي لقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من المسابقة، الجمعة.

سجل لنابولي لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 42، ثم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وشهدت الجولة ذاتها فوز أقرب ملاحقيه إنتر ميلان 2-صفر على مضيفه كومو.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1987، و1990، و2023.

أما إنتر فسيبحث عن التعويض في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يواجه باريس سان جرمان الفرنسي يوم 31 مايو الجاري في ميونيخ.

وهذه المرة الثانية فقط التي يحسم فيها لقب الدوري الإيطالي في المرحلة الأخيرة خلال الأعوام الـ15 الماضية، بعد الأولى عندما توج ميلان باللقب في موسم 2021-2022 على حساب منافسة جاره إنتر.

ويعود الفضل الأكبر لنابولي إلى مديره الفني أنتونيو كونتي، الذي انتشل الفريق من حافة الانهيار وأعاده إلى منصة التتويج، لكنه تابع المباراة الأخيرة لفريقه من المدرجات بسبب الإيقاف.

وبعدما كان النادي الجنوبي يترنح بعد أسوأ حملة دفاع عن اللقب في تاريخ الدوري الإيطالي، نجح المتخصص كونتي في تشكيل الفريق على صورته، خاصة بعد استقدام ماكتوميناي ولوكاكو من مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين.

ورغم الإنجاز الكبير، قد يغادر كونتي بعد موسم واحد فقط، إذ يبدو أن علاقته مع مالك النادي أوريليو دي لورينتيس متوترة.

فقد تحدث كونتي علنا خلال الأسابيع الحاسمة من سباق اللقب، عن عدم رضاه عن بعض جوانب إدارة دي لورينتيس، ولمح إلى أنه إذا لم يُلبّ نابولي طموحات المدرب خلال سوق الانتقالات الصيفية، سيختار الرحيل.