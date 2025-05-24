العالم اليوم - قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 12:25 صباحاً - أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف العقوبات على سوريا.

وقال موقع الوزارة إنها أصدرت "ترخيصا عاما يخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا". وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

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