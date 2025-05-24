نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآلاف يتظاهرون في طرابلس مطالبين بإسقاط كافة الأجسام السياسية وتشكيل حكومة موحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

تأتي هذه التظاهرة بعد سلسلة من التطورات الأمنية الخطيرة التي زادت من حدة التوتر، كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة، ما أثار موجة سخط عارمة في الشارع الليبي.

وفي ظل هذا المشهد، وجه المتظاهرون دعوات مباشرة إلى المجلس الرئاسي الليبي لتحمل مسؤولياته الوطنية، والمضي فورا نحو تشكيل حكومة مصغرة ذات طابع تسييري، تتولى إدارة شؤون البلاد لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وتُكلّف بالتمهيد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة توحد مؤسسات الدولة وتنهي المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أكثر من عقد.

وتعد هذه التظاهرة من أوسع التحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ سنوات، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي وفقدان الثقة في المسارات السياسية التقليدية، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة تبني حلول جذرية تنطلق من إرادة الشعب الليبي وتمهد لمرحلة جديدة قوامها الشرعية الشعبية والدستورية.