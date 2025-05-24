شاهد.. وجع الطفولة في عيون طفل: يحدّق في جثمان رضيع شهيد لا يعرفه لكن يشبهه

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أحمد جودة - القاهرة - طفل ينظر بصدمة إلى جثمان رضيع شهيد بعد انتشاله من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة

في مشهد مؤلم يعكس حجم المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل فلسطيني ينظر بصدمة إلى جثمان رضيع شهيد، بعد انتشاله من تحت أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع.

تُظهر الصورة الطفل وهو يقف مذهولًا أمام جثمان الرضيع، في لحظة تختزل معاناة الطفولة في غزة تحت وطأة العدوان المستمر.

طفل من غزة ينظر بصدمة لجثمان شهد رضيع

وجع الطفولة في عيون أطفال غزة

وتأتي هذه الصورة ضمن سلسلة من المشاهد المؤلمة التي توثقها عدسات الصحفيين وفرق الإنقاذ، والتي تعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه المدنيون في غزة، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع.

يُذكر أن فرق الإنقاذ الفلسطينية في غزة تواصل جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة التي تواجهها.

كاميرات الصحفيين توثق الأطفال تحت الأنقاض

وقد نشرت فرق الإنقاذ الفلسطينية مقطع فيديو يُظهر عملية انتشال طفلة من تحت أنقاض منزل مدمر في جباليا، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بالكامل في المخيم.

ويُظهر الفيديو فرق الإنقاذ وهي تعمل جاهدة لإخراج الطفلة من تحت الأنقاض، مستخدمة معدات بدائية وأيديها العارية، في محاولة لإنقاذ الأرواح وسط الدمار الهائل.

وتعكس هذه المشاهد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، وتسلط الضوء على معاناة الأطفال الذين يُفترض أن يعيشوا في أمان وسلام، لكنهم يجدون أنفسهم ضحايا لصراع لا ذنب لهم فيه.

طفل مصدوم يشاهد جثمان رضيع قتلة الإحتلال الإسرائيلي

ويُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في غزة، والعمل على وقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني العاجل للسكان المتضررين.