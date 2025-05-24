نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعتزم حضور قمة حلف "الناتو" في لاهاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير الأمريكي لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتيكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر قمة الحلف المقبلة في لاهاي، وستكون رسالته الرئيسية دعوة الحلفاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال ويتيكر في المجلس الأطلسي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له: "نتوقع حضور الرئيس ترامب قمة حلف "الناتو" في لاهاي. وستكون الرسالة الرئيسية هي تقاسم الأعباء. وقد أوضح الرئيس أن على الحلفاء الأوروبيين والكنديين أن يتساووا مع الولايات المتحدة في الإنفاق الدفاعي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق حاليا نحو 550 مليار دولار على الدفاع، وهو ما يزيد عن ضعفي الإنفاق المماثل من جانب جميع الحلفاء في أوروبا وكندا مجتمعين.

وأكد ويتيكر: "نتوقع أن تصبح هذه النسبة أكثر توازنا، وأن تقوم أوروبا بزيادة ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متكررة لأوروبا وكندا بسبب مساهماتهما الضعيفة في تعزيز القدرات الدفاعية للناتو، مطالبًا جميع الدول العربية برفع إنفاقها الدفاعي إلي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي خلال القمة في لاهاي.