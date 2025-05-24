نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام ألماني: ارتفاع عدد الإصابات في هجوم الطعن بهامبورغ الألمانية إلى 12 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة NDR الألمانية بارتفاع عدد الإصابات في هجوم الطعن بهامبورغ الألمانية إلى 12 شخصًا، ثلاثة منهم في حال الخطر.

ونقلت القناة في تقريرها: "وفقا لمتحدث باسم إدارة الإطفاء، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح تهدد حياتهم، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة وأصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة".

وذكرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادثة وتم اعتقال امرأة. وبدورها، أكدت شرطة المدينة أن عملية كبيرة تجري في المحطة. دون تقديم تفاصيل أكثر.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة ودوافع مرتكبها.