العالم اليوم - دمى "لابوبو" تشعل بريطانيا.. قرار عاجل بسبب الطوابير الطويلة

انتم الان تتابعون خبر دمى "لابوبو" تشعل بريطانيا.. قرار عاجل بسبب الطوابير الطويلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 09:24 مساءً - مُنِيَ عشاق لابوبو البريطانيون بخيبة أمل وإحباط، إذ أن الحشود التي أحدثتها ظاهرة الإقبال الكثيف على شراء هذه الدمية المحشوة الصغيرة والتي تمثل وحشا يشبه أرنبا، أدت إلى تعليق بيعها في المتاجر حيث تتوافر في المملكة المتحدة.

بفضل ألوانها الجذابة، أصبحت هذه الألعاب المحشوة أكسسوارا للأزياء انتشر على نطاق واسع في غضون أسابيع قليلة، واستخدمته نجمات مثل ليسا من فرقة "بلاك بينك" وريهانا ودوا ليبا.

لكن الظاهرة لا تقتصر على المشاهير. فعلى تطبيق "تيك توك"، شاعت بكثافة مقاطع "فتح الصناديق" unboxing التي تُظهر أشخاصا عاديين من مختلف الأعمار يفتحون صناديق تحتوي على "لابوبو".

وهذه الدمى التي يصفها البعض بأنها مخيفة، ابتكرها رسام من هونغ كونغ هو كاسينغ لونغ، مؤلف سلسلة "ذي مانسترز" (الوحوش). ويصل سعرها إلى أكثر من 30 دولارا، وقد يتجاوز المئة لبعض الموديلات على موقع العلامة التجارية الصينية "بوب مارت" Pop Mart التي تبيعها.

وعلى تطبيق "تيك توك"، نُشِر أكثر من مليون مقطع فيديو عن هذا الموضوع.

وقد وصل الأمر إلى حد أن شركة "بوب مارت" أعلنت، الإثنين، قرارها بإزالة هذه المنتجات من متاجرها في المملكة المتحدة، بسبب الطوابير الطويلة التي تتشكل خارج المتاجر، وأحيانا أثناء الليل، وهو ما يثير مشاكل "أمنية".

إلاّ أن المبيعات عبر الإنترنت مستمرة.

وأوضحت الشركة الصينية عبر حسابها على إنستغرام الجمعة أنها تعمل "على نهج جديد (...) من شأنه أن يتيح للجميع الحصول على فرصة أكثر إنصافا" لشراء هذه الدمى.

وأعرب محبو "لابوبو" عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى المستخدمات إنها لم تتمكن من إنجاز طلبيتها بسبب خلل معلوماتي، وأرفقت منشورها بوجه "سمايلي" يجهش في البكاء.

وطلب أحد المستخدمين من الشركة "تنظيم سحب قرعة" لإتاحة فرصة الحصول على إحدى هذه الدمى.