بوتين يزور كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا

موسكو ـ ا.ف.ب: زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا والتي أعلنت روسيا تحريرها من القوات الأوكرانية في نهاية أبريل، وفق ما قال الكرملين في بيان أمس. وقال الكرملين الأربعاء «قام فلاديمير بوتين بزيارة إلى منطقة كورسك في اليوم السابق» والتقى حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين وممثلي منظمات تطوعية. وفي نهاية أبريل، أكّدت روسيا أنها استعادت بشكل كامل منطقة كورسك التي دخلتها القوات الأوكرانية في أغسطس 2024. ونقل بيان الكرملين عن خينشتين قوله إن «عملية لإزالة الألغام» تجري حاليا في منطقة كورسك، حيث «تُزال عشرات العبوات الناسفة يوميا».

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