نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: روسيا ستكون جاهزة قريبا لتقديم مسودة وثيقة تسوية الأزمة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة بشأن تسوية الأزمة بمجرد اكتمال تبادل الأسرى بين البلدين.

وأكد أن موسكو تعمل حاليا على الجزء الثاني من الاتفاقات، والذي يتضمن إعداد كل جانب لمشروع وثيقة تُوضح شروط "تحقيق اتفاقية تسوية مستدامة وطويلة الأمد وشاملة".

وأضاف لافروف: "نحن ملتزمون أيضا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا. ونحن نكمل أعمالنا التحضيرية لإعداد قائمة تبادل الأسرى وفق مبدأ 'ألف مقابل ألف'".

وفي 16 مايو الجاري، جرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. ونتيجة للاجتماع، اتفقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى بصيغة "1000 مقابل 1000"، وعرض رؤيتهما حول وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل مع توضيح التفاصيل، بالإضافة إلى مواصلة العملية التفاوضية.

وصرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، بأن الجانب الروسي راضٍ عن نتائج الاجتماع. وأشار أيضا إلى أن أوكرانيا طلبت مفاوضات مباشرة بين قادة البلدين، وقد أخذت روسيا "هذا الطلب بعين الاعتبار".

واليوم الجمعة، تم إعادة 270 عسكريا روسيا، بالإضافة إلى 120 مدنيا، بما في ذلك مدنيون من مقاطعة كورسك تم أسرهم من قبل القوات الأوكرانية، من الأراضي الخاضعة لنظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسيرا من القوات الأوكرانية و120 مدنيا، ومن المخطط استكمال التبادل واسع النطاق في الأيام القليلة المقبلة.