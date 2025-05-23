العالم اليوم - عراقجي: المفاوضات مع واشنطن معقدة ومرحلة الاتفاق لم تحن بعد

انتم الان تتابعون خبر عراقجي: المفاوضات مع واشنطن معقدة ومرحلة الاتفاق لم تحن بعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 07:19 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن الجولة الخامسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في روما كانت "واحدة من أكثر مراحل المفاوضات احترافية التي شهدناها على الإطلاق".

وفي تصريح صحفي، ذكر عراقجي: "في هذا الاجتماع، تم مرة أخرى عرض مواقف إيران ومبادئها فيما يتعلق بعملية التفاوض بشفافية كاملة. مواقفنا واضحة تماما ونحن نلتزم بها".

وتابع: "يبدو أن هناك الآن فهما أكثر وضوحا ودقة لهذه المواقف من الجانب الأميركي".

وأشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة لا تزال مستمرة، وأن هناك إمكانية متزايدة لتحقيق تقدم في الجولة المقبلة.

كما ثمن وزير الخارجية الإيراني الجهود التي بذلها نظيره العماني، بالقول: "سعى البوسعيدي إلى تحديد العقبات القائمة وتقديم واقتراح الحلول للتغلب عليها من أجل تمكين التقدم في عملية التفاوض".

وأوضح أن "هذه المقترحات خضعت للنقاش، وتم الاتفاق على إجراء دراسات متخصصة أخرى من قبل الجانبين، مع إرسال هذه المقترحات إلى العواصم لمزيد من الدراسة، دون أن تترتب عليها أي التزامات".

وأكمل: "سيعرض الجانبان وجهات نظرهما بشأن المقترحات والحلول المطروحة، وبعد ذلك سيتم التخطيط لجولة المفاوضات المقبلة وتنفيذها".

وأكد عراقجي على تعقيد المفاوضات قائلا: "إن المفاوضات معقدة للغاية ولا يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية خلال اجتماعين أو ثلاثة. لكن حقيقة أن المحادثات تسير الآن على مسار معقول هي في حد ذاتها علامة على التقدم.. نأمل أن يتم التوصل في الاجتماع أو الاجتماعين المقبلين إلى حلول تمهد الطريق للتقدم في المفاوضات".

وأنهى حديثه: "رغم أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، إلا أن الأجواء السائدة في مفاوضات اليوم، خاصة في ظل المقترحات التي قدمتها سلطنة عمان لإزالة العقبات، عززت إمكانية تحقيق التقدم".