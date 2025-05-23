نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|حماس ترحب ببيان دولي يدين كارثة غزة: دعوة لتحرك عالمي لإنهاء الإبادة والحصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت حركة حماس، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن 80 دولة حول العالم، والذي وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وأشادت الحركة بما اعتبرته تصاعدًا في المواقف الدولية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

رفض عالمي للتطهير العرقي واستغلال المساعدات

واعتبرت حماس أن البيان الدولي يمثل إدانة واضحة لـ "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" التي ترتكبها حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه المواقف "تعكس تحولًا في الرأي العام العالمي"، وتُبرز الحاجة إلى حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما شددت الحركة على أن رفض الدول الموقعة لاستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية يجب أن يتحول إلى ضغوط عملية لإنهاء الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني.

دعوة لتحرك دولي عاجل

طالبت حماس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، داعية إلى محاسبتها على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، ووقف العدوان فورا. وأكدت أن الإدانات وحدها لا تكفي دون خطوات ملموسة على الأرض.

البيان الدولي: تحذير من مجاعة ومواقف واسعة

البيان، الذي صدر مساء الخميس، حذر من خطر حدوث مجاعة وشيكة في غزة، ودان استغلال المساعدات في النزاعات المسلحة. وشمل توقيع دول عربية وإسلامية وأوروبية وآسيوية، منها: مصر، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، جنوب إفريقيا، اليابان، الاتحاد الأوروبي، وكندا.

رد إسرائيلي: "لسنا المانع" والمساعدات تحت المراقبة

من جهته، نفى السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحئيل لايتر، أن تكون إسرائيل تمنع إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرًا تلك الاتهامات "افتراءات"، وقال إن مؤسسة أمريكية تُدعى "غزة الإنسانية" ستنشئ ما بين 4 إلى 8 نقاط توزيع للمساعدات داخل القطاع.

وأضاف لايتر أن إسرائيل تعمل مع واشنطن لضمان "عدم وقوع المساعدات في أيدي حماس"، على حد تعبيره.

تصعيد عسكري مستمر منذ 2023

ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في غزة ضمن ما يسميه "عربات جدعون"، مشيرًا إلى اجتياح بري جديد في مناطق متعددة داخل القطاع، في سياق حرب دخلت عامها الثاني وسط دمار واسع ونزيف إنساني متواصل.

حصيلة الحرب: أكثر من 53 ألف قتيل و121 ألف مصاب

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية 53 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 121 ألفًا منذ بداية الحرب، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها كارثية وغير مسبوقة.