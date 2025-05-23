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أحمد جودة - القاهرة - روسيا بين الخمس الكبار في سوق السلاح العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حول التعاون العسكري التقني، أن روسيا تواصل احتلال مكانة رائدة ضمن أكبر خمس دول مصدرة للسلاح عالميًا، مضيفًا أن موسكو تحافظ على تفوقها التصديري في عدد من القطاعات الدفاعية الحيوية.

اهتمام دولي متزايد بالتجربة العسكرية الروسية

أشار بوتين إلى أن التجربة الروسية في إدارة العمليات العسكرية تحظى باهتمام واسع من قبل قادة الجيوش والسياسيين في الخارج، حيث تتم دراستها بعناية في سياق التحولات الجيوسياسية والصراعات الحديثة.

آفاق واعدة للتعاون العسكري التقني

أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن بلاده تمتلك إمكانات نمو كبيرة في مجالات التعاون العسكري التقني، مؤكدًا فعالية القرارات الاقتصادية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة لتعزيز قطاع الدفاع.

عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية

تكنولوجيا المستقبل: الليزر والذكاء الاصطناعي

أمر بوتين بإعطاء أولوية خاصة لتطوير الأسلحة المستقبلية، بما في ذلك أنظمة الليزر المتقدمة، والمركبات الروبوتية الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء، وأنظمة التحكم المعززة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تمثل الواجهة المستقبلية لسوق الأسلحة العالمي.

سباق تسلح تكنولوجي يلوح في الأفق

حذر بوتين من منافسة شرسة متوقعة في سوق الأسلحة المتطورة، داعيًا إلى استعداد كامل لمواجهة هذا التحدي، مؤكدًا أن التكامل الوثيق بين القوات المسلحة ومكاتب التصميم العسكرية أسهم في التحديث المستمر للأسلحة الروسية، بما يعزز دقتها ومدى فعاليتها وقدراتها الدفاعية والهجومية.