عاجل|أميرة في مهب السياسة: مستقبل إليزابيث الأكاديمي في جامعة هارفارد مهدد بقرار أميركي

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أحمد جودة - القاهرة - أكملت الأميرة إليزابيث، وريثة عرش بلجيكا البالغة من العمر 23 عامًا، عامها الأول بنجاح في جامعة هارفارد المرموقة حيث تتابع دراستها في برنامج الماجستير في السياسة العامة، الذي يمتد لعامين، غير أن مستقبلها الأكاديمي بات الآن في مهب الريح نتيجة لقرار سياسي مفاجئ.

قرار أميركي يهدد الطلاب الأجانب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن قرار يمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، ويجبر الملتحقين حاليًا على الانتقال إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني داخل الولايات المتحدة، القرار لم يقتصر على هارفارد فقط، بل تضمن تهديدًا بتوسيعه ليشمل جامعات أخرى.

ردود الفعل الملكية: ترقب وتحليل

جاء الرد من داخل القصر الملكي البلجيكي على لسان المتحدثة الرسمية لور فاندورن، التي أكدت أن "الأميرة إليزابيث أكملت للتو عامها الأول"، مشيرة إلى أن "تأثير هذا القرار سيتضح في الأيام والأسابيع القادمة".

كما صرّح خافيير بايرت، مدير الاتصالات بالقصر، قائلًا: "نحن نحلل الوضع بدقة، فهناك تطورات محتملة قد تحدث قريبًا".

هارفارد ترد بالقانون

من جهتها، لم تقف جامعة هارفارد مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، ووصفت القرار بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأميركي، وتحديدًا التعديل الأول، إلى جانب مخالفته لقوانين اتحادية أخرى.