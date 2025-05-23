نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس": غارات إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين خلال تأمينهم شاحنات المساعدات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤولون في حركة "حماس" بأن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا بغارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.

وذكر المسؤلوون أن هذا الفعل يسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات تحمل الطحين (الدقيق) ومواد غذائية أخرى بالإضافة إلى إمدادات طبية دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم يوم الخميس. إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم على نحو متقطع.

وفي سياق متصل قالت شبكة تضم تحت لوائها جماعات إغاثة فلسطينية إن 119 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ تخفيف إسرائيل حصارها يوم الاثنين في مواجهة انتقادات دولية. لكن التوزيع متعثر بسبب عمليات النهب التي نفذتها مجموعات من الرجال بعضهم مسلح قرب مدينة خان يونس.

وأفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان “بسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات التي تعاني من قسوة الجوع”، ونددت أيضا بالغارات الجوية الإسرائيلية على فرق التأمين التي تحمي الشاحنات.