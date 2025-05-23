نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: مدارس في 5 ولايات تلقت تهديدات بتفجيرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت مدارس في خمس ولايات ألمانية اليوم الجمعة رسائل متطابقة تهدد بتفجيرها من جهة مجهولة، وفقا للشرطة.

وأفادت الصحيفة بأن أشخاصا مجهولين أرسلوا رسائل التهديد في الصباح إلى عدد من المدارس.

ووفقًا للشرطة، شملت الولايات المتضررة: شمال الراين-وستفاليا، بافاريا، مكلنبورغ-فوربومرن، ساكسونيا، وراينلاند-بفالت.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الرسائل جاءت بنفس المحتوى، وتم استلامها عبر البريد. كما تضمنت هذه الرسائل تهديدات مزعومة بتفجير المدارس.

وردا على ذلك، عززت الشرطة إجراءات الأمن، لكن الدروس استمرت بشكل طبيعي وفقا للجدول المعتاد.